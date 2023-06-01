ВСУ начали обстрел нескольких населенных пунктов Гладков: под обстрелом ВСУ находятся несколько населенных пунктов Белгородской области

Фото: МО Украины

Под обстрелом ВСУ сразу находятся несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в Новой Таволжанке есть пострадавший.

Под обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений, — написал глава региона.

Он добавил, что в селе Козинка пострадавших нет. Горят два частных жилых дома.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткий в беседе с NEWS.ru призвал «работать на уничтожение» позиций ВСУ для пресечения обстрелов Белгородской области. Парламентарий добавил, что главное условие прекращения атак на российский регион — отбросить ВСУ как можно дальше от рубежей РФ. Депутат подчеркнул необходимость не допустить панических настроений и информировать население, в том числе в Белгородской области, о происходящем.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал NEWS.ru, что остановить атаки на Белгородскую область можно с помощью присоединения Харькова к России, так как именно оттуда ведутся обстрелы.