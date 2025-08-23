ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник Хинштейн: ВСУ атаковали Курск в день разгрома фашистов в Курской битве

ВСУ атаковали Курскую область с помощью беспилотников в день разгрома фашистов в Курской битве Великой Отечественной войны, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн. По его словам, обломки дрона упали на нескольких улицах в северо-западном микрорайоне города.

Наглядные свидетельства исторического беспамятства. Сегодня, в священный для всей страны праздник — день разгрома фашистско-немецких захватчиков в Курской битве — враг с помощью беспилотников атаковал наш регион, — подчеркнул врио главы региона.

В результате атаки загорелся припаркованный рядом с жилым домом автомобиль, в одной из квартир повреждено окно. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Хинштейн уточнил, что специалисты проведут подомовой обход и помогут с восстановлением пострадавшего имущества.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО всего за несколько часов сбили 32 украинских беспилотника в нескольких регионах страны. В Минобороны РФ отметили, что БПЛА были перехвачены 23 августа в период с 14:00 до 17:00 мск, никто не пострадал.