ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи с бригадой медработников в Запорожской области, сообщил в соцсетях губернатор Евгений Балицкий. По его словам, никто не пострадал.

На данный момент идет атака БПЛА противника по территории Васильевской центральной больницы, атакован автомобиль скорой помощи с бригадой медработников. К счастью, фельдшер и водитель не пострадали. Пациенты перемещены в укрытие, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что мирные жители пострадали в результате атаки ВСУ на Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз отметил, что БПЛА ударили по селу Курковичи Стародубского муниципального округа.

Позже выяснилось, что беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус на остановке в Любимовке Херсонской области. Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что обошлось без пострадавших — пассажиры не успели зайти внутрь, а водитель вовремя покинул автобус. Он отметил, что вместе с тем было атаковано село Коробки. Там из-за сброса боеприпаса с украинского дрона были повреждены линии электропередачи, и населенный пункт остался без электричества.