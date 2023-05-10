Все ландшафтные пожары в трех регионах Урала потушили

Фото: МЧС России

Все ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской, Свердловской и Тюменской областях, потушили, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Спасатели продолжают бороться с пожарами в лесах. По информации Telegram-канала «Москва 24», в результате стихийных бедствий в этих регионах уничтожены почти 5,7 тысячи строений, включая 535 жилых домов. В Курганской области погиб 21 человек.

Подразделения МЧС России в настоящее время помогают специалистам авиалесохраны в тушении лесных пожаров в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Все ландшафтные пожары, ранее угрожавшие населенным пунктам, ликвидированы, — говорится в сообщении МЧС.

Для тушения пожаров в Тюменской области были привлечены самолет ИЛ-76 МЧС России и четыре вертолета. Представители ведомства уточнили, что в тушении лесных пожаров в Свердловской области участвовали вертолет МИ-8, самолет Бе-200 ЧС, самолет ИЛ-76 МЧС России.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале мая природные пожары в России практически всегда носят антропогенный характер, при этом активному распространению огня в нынешнем сезоне способствуют особенные природные условия.

По его словам, во многих регионах на пожароопасность повлияли такие факторы, как ранний сход снега и низкая влажность. Он уточнил, что в этом году в ряде регионов Урала и Сибири температуры уже в начале апреля превышали 20-градусную отметку, что является экстремальным для данных областей.