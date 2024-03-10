«Все кости раздроблены»: избитая в Челябинске хостес рассказала о нападении Избитая в Челябинске хостес заявила, что ей необходима операция после нападения

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Посетитель челябинского бара Bla Bla Bar, который сломал нос девушке-хостес, изначально вел себя неадекватно и оскорблял окружающих, заявила в беседе с NEWS.ru пострадавшая Ирина Сердюк. По словам девушки, у нее раздроблены все кости носа и ей поможет только пластическая операция.

Мужчина изначально вел себя неадекватно, грубил, оскорблял, был агрессивным. Спорил даже с девушкой, с которой пришел. Я просто сделала ему замечание и попросила не разговаривать так со мной. Через секунду я почувствовала удар, начала падать и терять сознание. Руководство отвезло меня в травмпункт, там сказали, что нос сломан, все кости раздроблены и поможет только пластика. Но как раньше все равно не будет. Теперь я ищу хирурга, который мог бы помочь, — рассказала Сердюк.

Она подчеркнула, что напавшего на нее мужчину разыскивают сотрудники полиции. Девушка заявила, что будет требовать для него наказания по всей строгости закона.

Инцидент в челябинском баре произошел в ночь на 9 марта. Сердюк ждала гостей у входа в заведение, когда на нее набросился мужчина, которого отказались пускать внутрь, и нанес ей удар кулаком по лицу. После нападения он сбежал из бара.