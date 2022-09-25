«Все гораздо хуже»: в Белгородской области рассказали о проблемах призыва Врио губернатора Белгородской области Гладков сообщил о неправильном оформлении документов мобилизованных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в регионе неправильно оформляют мобилизованных. В своем Telegram-канале он написал, что насчитал около десяти случаев недооформленных бумаг призывников. Гладков поручился разобраться в ситуации с военкоматом Белгородской области, в связи с чем могли возникнуть такие проблемы.

Ситуацию максимально быстро исправим. Сотрудники военкомата уже выехали на место. Но, конечно, такого не должно быть, — высказался Гладков.

Белгородский глава также отметил, что он встретился с призывниками, посетив казармы, в которых они находятся. По его словам, разговор с военнообязанными длился более трех часов.

Рассказывал о том, что приняли решение и всем призванным в рамках частичной мобилизации выплатим единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Постараемся сделать это в течение двух недель, — заверил Гладков.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов пригрозил ответственностью главам районов за ошибки, допущенные при мобилизации граждан, а также призвал исправить их. По его словам, частичная мобилизация должна осуществляться исключительно по объявленным президентом РФ Владимиром Путиным критериям.