«Все будет Россия»: Аксенов о референдумах Аксенов поддержал идею проведения референдумов в ЛНР и ДНР о вступлении в состав РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею проведения референдумов на территориях ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей по вхождению в состав России. По его словам, чем раньше пройдет голосование, тем быстрее восстановится мир на подконтрольных РФ землях. Аксенов выразил уверенность, что проведение референдумов ознаменует восстановление и защиту национальных интересов российского государства.

Полностью поддерживаю идею скорейшего проведения референдума на освобожденных территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Уверен, что наш народ скоро воссоединится полностью, справедливость будет восстановлена, национальные интересы России будут обеспечены и защищены. У нас будет мир, все будет Россия, — заявил Аксенов.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что дума поддержит жителей Донбасса, если местное население выскажется за вступление в состав России. По словам политика, последнее слово остается за самими жителями ДНР и ЛНР. Если их волеизъявление будет направлено на то, чтобы стать частью русского мира, то Россия их поддержит, отметил Володин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин обсудил со своим луганским коллегой Леонидом Пасечником вопрос обращения общественных палат ДНР и ЛНР. В ходе переговоров они рассмотрели необходимость синхронизации последующих решений касательно референдумов о вхождении республик в состав России.