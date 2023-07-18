ВС России прорвали оборону ВСУ под Донецком «Военкоры Русской Весны»: ВС России прорвали оборону ВСУ под Донецком

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российская бронегруппа прорвала оборону ВСУ под Донецком вблизи шахты «Трудовская». По данным канала, бойцы застали украинскую армию врасплох, что позволило им закрепиться на захваченных рубежах.

В настоящий момент проводится зачистка комплекса зданий. Противник пытается оказывать сопротивление, в рамках которого минирует позиции и тыл.

По данным канала, Вооруженным силам России удалось отбить все попытки контрнаступления. Кроме того, был ликвидирован склад боеприпасов ВСУ в Красногоровке. Бойцы ВС РФ продвинулись на один километр в сторону населенного пункта.

Ранее российские военные отразили нападение украинских войск недалеко от села Работино на Ореховском направлении. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, им удалось подбить минимум три единицы вражеской техники, в том числе американскую боевую машину пехоты Bradley. Противник сбежал со своих позиций в лесопосадку.

Как сообщил Telegram-канал «Военная хроника», ранее элитные подразделения украинской армии понесли серьезные потери. К этому привела нехватка разведданных, а также использование солдатами открытых каналов связи. Они выдали свои позиции, после чего по командному пункту ВСУ ударил высокоточный снаряд, добавил канал.