ВСУ теряют элитные подразделения из-за нехватки разведданных Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области

Фото: МО Украины

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины понесли потери в Запорожской области из-за нехватки разведданных и использования открытых каналов связи, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По данным канала, по расположению бойцов был нанесен удар российским высокоточным оружием — авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции.

Эксперты утверждают, что несколько подразделений ВСУ скопились в полевом командном пункте, расположенном в ангарах одного из сельхозпредприятий Запорожской области. Всего в пункте находилось около 50 военнослужащих из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, 2-го отдельного стрелкового батальона и ДРБ «Сонечко». Из-за дефицита оперативной информации, украинские солдаты использовали открытые каналы связи, чем обнаружили себя. Через 20 минут после фиксации активности к позициям ВСУ вылетел российский БПЛА «Орлан», а спустя час наблюдения штурмовики Су-25.

После прилета высокоточного боеприпаса сеансы связи в районе Степового прекратились, а украинские войска на несколько часов прервали обстрелы и прекратили перемещения на этом направлении, — отметили эксперты.

Как сообщалось ранее, солдаты Вооруженных сил России уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на передовой в ЛНР благодаря техническим средствам разведки и БПЛА. Удары были нанесены с помощью самоходной установки 2С19 «Мста-С».