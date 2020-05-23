Время прощания с умершими ограничили в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/c0d4b938-9c9f-11ea-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга ввели лимит на время прощания с умершим человеком. Теперь оно не должно превышать 10 минут, независимо проходит оно на кладбище или в крематории.

Полные панихиды по покойникам запрещены. Ограничения касаются случаев, когда человек умер от коронавируса или подозрения на него. Во время самой панихиды пришедшие проститься не должны нарушать социальной дистанции, приводит выдержки из документа РБК.

Им также предписано использовать маски и перчатки, не допускать контакта с телом умершего. Нельзя проводить панихиду и прощание на территории больниц и в учреждениях, где лежат люди с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объяснили порядок похорон умерших от коронавируса. Их тела помещают в закрытые гробы и не выдают родственникам.