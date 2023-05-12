Врач объяснила рост заболеваемости сифилисом в российском регионе Врач Онипченко: заболеваемость сифилисом в Новосибирске выросла из-за сохранения источников заражения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирской области на треть выросло количество выявленных случаев заражения сифилисом. Главный внештатный специалист министерства здравоохранения по дерматовенерологии и косметологии Виктория Онипченко пояснила, что вспышка связана с тем, что в прошлом не все заболевшие обращались за помощью, из-за чего сохранились источники заражения, а сама болезнь приобрела латентную форму, сообщает «МК в Новосибирске».

Кроме того, на рост заболеваемости повлияло то, что в конце 1990-х, начале 2000-х была эпидемия сифилиса, — отметила Онипченко.

Врач уточнила, что вспышки заболеваемости происходят периодически — от одного пика до другого может пройти 10, 12 или 20 лет. Она добавила, что специалисты ожидали подобного развития событий. На данный момент медики сосредоточены на профилактике сифилиса и скрининге на заболевание.

Дерматолог Наталья Махнева ранее объяснила в беседе с NEWS.ru, что ложноотрицательный результат теста на сифилис может быть связан с приемом антибиотиков. Медик добавила, что заражение чаще всего происходит при случайных половых контактах. По ее словам, полное уничтожение возбудителя — бледной трепонемы — возможно только при «неукоснительном выполнении пациентом всех врачебных назначений».