Врач объяснила, из-за чего произошло массовое отравление детей на Кубани Терапевт Белоусова указала на симптомы солнечного удара у детей, госпитализированных на Кубани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Точную причину госпитализации детей после купания в Черном море можно будет назвать только после результатов анализов, отметила в беседе с NEWS.ru терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова. Врач отметила, что иногда в Черном море действительно появляется кишечная палочка, в таких случаях запрет на купание полностью оправдан, подчеркнула она. Специалист не исключила, что дети могли получить солнечный удар, для которого так же симптоматичны тошнота и рвота.

В таком случае нужно принимать другие меры безопасности — сами отдыхающие должны следить за тем, чтобы тщательно были вымыты руки, овощи и фрукты. Вся продукция, которая требует термической обработки — должна производиться в полной мере. И в принципе любая еда, которая куплена в такой зоне, покупается туристами на свой страх и риск, — предупредила Белоусова.

Терапевт при этом допустила, что если дети прибыли на базу отдыха недавно, то могли банально перегреться на солнце. По словам врача, симптомами солнечного удара являются тошнота и рвота, которые наблюдались у детей на Кубани. При этом специалист не исключила, что дети, проигнорировавшие запрет на купание в Черном море, действительно могли отравиться..

Восстановиться после отравления можно за пару дней, но придется приложить немало усилий. Стоит принимать все предписанные лекарства, питание должно быть щадящим, также помогает обильное питье, — посоветовала она.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что на базе отдыха в Туапсинском районе после купания в Черном море отравились 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет, а также их тренер, всех госпитализировали. Купание в Черном море ранее было запрещено из-за неблагоприятной санитарно-эпидемической ситуации в регионе. В Роспотребнадзоре сообщили, что по факту массового отравления детей проводится проверка.