В Краснодарском крае 12 детей госпитализировали после купания в Черном море

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На базе отдыха в Туапсинском районе Краснодарского края 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер отравились после купания в Черном море и были госпитализированы, сообщили в прокуратуре региона. Состояние пострадавших удовлетворительное. Обстоятельства происшествия устанавливаются, Роспотребнадзор проводит проверку.

По данным прокуратуры, на базу отдыха «Парус» приехала группа из 21 ребенка с тренером. Купание в Черном море было запрещено из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, однако этот запрет проигнорировали. В результате состояние 12 детей и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура.

Ранее массовое отравление детей произошло в Орске из-за йогурта местного производства. Симптомы отравления выявили у 36 дошкольников, восемь детей попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. В мэрии сообщили, что было принято решение изъять из оборота продукцию Новотроицкого молокозавода. Деятельность предприятия была приостановлена на время проверок. Позднее Роспотребнадзор добавил, что причиной отравления в детсадах стал найденный в йогурте стафилококковый энтеротоксин А. Также в ведомстве подчеркнули, что вспышка заболевания была локализована. Ситуация находится на под контролем, противоэпидемические мероприятия продолжаются.