Врач из Дагестана рассказал о борьбе медиков за жизнь пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/835447f0-a653-11ea-a158-fa163e074e61_660.jpg Абдулхалик Алиев Фото: dr_halik_gasanovich/instagram.com

Инфекционист из Дагестана Абдулхалик Алиев рассказал, что многие пациенты тяжело переносят коронавирус, потому что им страшно и они психологически истощены. Специалист уверен, что призвание врача — быть рядом как раз в такие моменты, чтобы поддержать больных и помочь им справиться со стрессом.

Алиев рассказал, что в начале самым страшным было то, что не знали как лечить таких больных. Состояние многих ухудшалось за считанные секунды и пациенты могли умереть за сутки. В первые дни делали много лишнего — обследовали пациентов вдоль и поперек. Затем стали работать на упреждение, понимая, кто из больных может «дать ухудшение», к кому нужно проявить особое внимание, кто истощен психологически и может не выдержать стресса, пишет РИА Новости.

Как отметил Алиев, очень важна оказалась именно психологичесекая поддержка, даже просто разговоры.

Бывали такие случаи, что мы не могли вывести пациентов из состояния панической атаки. Был пациент, который сам себя загнал в гроб, потому что мы не могли его вывести! — рассказал врач.

Медик признался, что одну пациентку ему пришлось даже стукнуть, поскольку никакие другие способы воздействия уже не помогали. 44-летняя женщина задыхалась, плакала, впадала в истерику, грозилась, что умирает, просила позвонить детям, чтобы подготовить их к худшему.

Пришлось как следует шандарахнуть, — признался Алиев.

Та женщина выздоровела и теперь с благодарностью вспоминает доктора и созванивается с ним.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что её журналистский коллектив провёл расследование о произошедшей в Дагестане вспышке коронавируса. По её словам, причиной стали действия жителей региона. Врачи говорили об опасности заболевания и призывали людей оставаться дома, однако те обвинили медиков во лжи, писал NEWS.ru.