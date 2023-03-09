МЧС назвало причину воздушной тревоги на Урале МЧС: объявление воздушной тревоги в Свердловской области — результат хакерской атаки

Фото: Shutterstock

Информация о воздушной тревоге, прозвучавшая в эфире радиостанций и телеканалов в Свердловской области, ложная, она вызвана взломом серверов радиостанций и телеканалов, заявили в Telegram-канале главного управления МЧС по региону. Подобные сообщения звучали на Урале 22 и 28 февраля, тогда МЧС тоже объясняло их хакерскими атаками.

На территории Свердловской области в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Главное управление МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, — говорится в сообщении ведомства.

28 февраля жители нескольких городов Подмосковья уже слышали сигнал воздушной тревоги по телевидению. Женский голос под вой сирен сообщил о необходимости немедленно пройти в укрытие из-за угрозы ракетных ударов. Это было не что иное, как проделки хакеров, сообщили тогда в МЧС.

Сообщения о возможной ракетной атаке прозвучали по телеканалам «Суббота», «ТНТ4», «2×2». Кроме того, извещения звучали по ТВ и радио в Белгородской области, а также в Ленинградской, Свердловской, Самарской и Воронежской областях. В списке взломанных станций оказались «Камеди», «Юмор ФМ», «Авторадио», Relax FM, Energy.