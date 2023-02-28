Хакеры попытались посеять страх среди жителей Подмосковья Хакеры включили воздушную тревогу на телеканалах Подмосковья

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Жители нескольких городов Подмосковья услышали сигнал воздушной тревоги по телевидению. Женский голос под вой сирен сообщил о необходимости немедленно пройти в укрытие из-за угрозы ракетных ударов. Таким предупреждением стало не что иное, как проделки хакеров, сообщили NEWS.ru в МЧС.

Сообщения о возможной ракетной атаке прозвучали по телеканалам «Суббота», «ТНТ4», «2×2».

Кроме того, извещения звучали по ТВ и радио в Белгородской области, а также в Ленинградской, Свердловской, Самарской и Воронежской областях. В списке взломанных станций оказались «Камеди», «Юмор ФМ», «Авторадио», Relax FM, Energy.

В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности, — успокоили в пресс-службе МЧС.

В ноябре прошлого года воздушная тревога прозвучала в Санкт-Петербурге. Власти уточнили, что это была штатная проверка системы оповещения, в частности ее технического состояния. В Северной столице в рамках проверки также задействовали телевидение и радиовещание.

В июле сигналы оповещения прозвучали в Москве. Тогда столичные власти также решили проверить функционирование средств информирования населения.