Зазвучат сирены над Москвой Завтра в столице пройдет поверка систем оповещения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром в среду, 20 июля, в Москве прозвучат сигналы оповещения, то есть классические сирены, и раздадутся команды «Внимание всем!». Формально столичные власти решили проверить функционирование средств оповещения населения. Но, согласитесь, в нынешней обстановке такое громкое мероприятие, ассоциирующееся с воздушной тревогой и военными действиями, способно серьезно воздействовать на психику части населения. Особенно той его части, которая вдруг окажется не предупрежденной о таких актуальных планах московской мэрии.

Эффект неожиданности может оказаться тем более ударным на фоне все более частых сообщений о нанесении украинскими вояками ударов по нашим приграничным селам и даже по Белгороду, то есть по тем городам и весям, где воздушные тревоги уже давно не могут быть учебными и служат напоминанием о реальной смертельной опасности. Да плюс еще постоянные разговоры о приобретении ВСУ американского оружия со сверхдальним эффектом поражения.

Конечно, все эти болезненные фантазмы жовто-блакитных националистов о неизбежных победах над москалями и триумфальных парадах на Красной площади давно стали благодатным материалом для психоаналитиков. Но, может, иногда и стоит огласить столичные улицы ревом сирен, чтобы и в спокойной сытой Москве, в которой не чувствуется напряжения военных действий с их неизбежными потерями и утратами, кое-кто задумался и хотя бы мысленно поблагодарил лишний раз тех наших солдат и офицеров, которые принимают на себя всю тяжесть СВО. Иногда красочных билбордов с портретами современных героев, реально проливающих свою кровь ради независимости Родины, недостаточно. Нужны и сильные эмоциональные воздействия здесь и сейчас.

И, может, хорошо, что прячущуюся от буквы Z как черт от ладана группу «Би-2» выпустили на публику перед футбольным матчем в Санкт-Петербурге, дав возможность десяткам тысяч собравшихся болельщиков, посылавших певунов по определенному адресу, свистом и выкриками показать всем «растерявшимся патриотам», что никто не будет забыт.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Да, сирены иногда используются в чисто политических целях. В частности, когда в Киев в дипломатических вагонах прибыла тройка европейских лидеров, никаких авианалетов на город на Днепре не планировалось. Но команда Зеленского специально включила на полную мощность системы воздушной тревоги, дабы сразу на вокзале создать у почетных визитеров ощущение военной опасности, в обстановке которой, дескать, постоянно живет украинская столица. И таким образом заведомо ложный посыл сразу должен был настроить гостей на определенный лад на переговорах. Те сирены оказались чисто постановочными.

Да, мир оказался на серьезном перепутье. За океаном выходят статьи с подробными, но бесполезными советами о том, как укрыться от ядерного удара. Президент Сербии Александр Вучич предсказывает, что мир может погрузиться в ад. Всеобщая истерия нагнетается искусственно.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве еще задолго до начала нынешней СВО стали проверять старые бомбоубежища, многие из которых в мирное время утратили свои функции. Да и метро нынче чаще строят без глубокого залегания. Но, в конце концов, ведь оповещение может служить предупреждением и о природных катаклизмах. Ураганы и смерчи теперь частые гости и в столице. И уже есть их жертвы. Так что будем бдительны, но все-таки не станем вздрагивать при звуках сирен.