Власти Белгорода озвучили новые данные по погибшим после ночного обстрела Губернатор Белгородской области Гладков: в результате обстрела в Белгороде погибли четыре человека

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости

Разрушенный жилой дом в Белгороде

Четыре человека стали жертвами обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины минувшей ночью, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что ранены еще четверо, всем им оказывается посильная помощь, пока не требуется их транспортировка в Москву.

По информации, которая есть у меня на сегодняшний момент, четыре человека погибли. Один из них — гражданин Российской Федерации, трое — граждане Украины, — сказал губернатор.

По словам Гладкова, обстрел велся из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Благодаря слаженной системе ПВО России все три ракеты удалось сбить, однако одна из них, уже частично разрушенная, повредила жилой дом, пояснил он. Среди пострадавших есть ребенок. Всем семьям раненых выплатят по 500 тысяч рублей, после лечения их отправят в санатории для скорейшей реабилитации, заверил Гладков.

Ранее житель Белгорода рассказал о погибшей после ночного обстрела города семье, которая проживала по соседству. По его словам, несколько человек приехали в Россию из Харькова, чтобы переждать конфликт.