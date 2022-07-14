«Все в ад»: Вучич рассказал, что ждет Запад при отказе от условий России Вучич предрек Западу «попадание в ад» в случае отказа от предложений России по Украине

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в интервью каналу Pink.TV заявил, что в обозримом будущем Россия намерена сделать Западу предложение относительно конфликта на Украине, которое не будет принято. Он подчеркнул, что страны Европы должны сохранить мир и избежать эскалации.

Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, после этого на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка последует его предложение. Если Запад не примет предложение, а он его не примет, мы попадем в ад, — сказал Вучич.

Ранее сербский лидер заявил о риске более крупного конфликта, нежели украинский, который из-за противостояния Запада с Россией стал «почти мировым». Он указал на хорошие отношения, которые Белград поддерживает с Москвой и Пекином на пути к ЕС, однако уточнил, что такая политика переживает тяжёлый период.