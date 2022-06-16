RaiNews24: Драги, Шольц и Макрон прибыли на Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщает итальянский новостной телеканал RaiNews24. На экране показали фотографию трех европейских лидеров, которые проводили неформальную беседу в поезде.

Европейские лидеры уже находятся на территории Украины, — заявила ведущая утреннего выпуска новостей.

Согласно имеющимся данным, Драги, Макрон и Шольц прибыли на Украину через польскую столицу Варшаву.

О том, что трое европейских лидеров собираются посетить Киев, ранее сообщали немецкие издания. Позднее журналисты выяснили, что они будут добираться до Украины на поезде. Однако никакой официальной информации об этом не появлялось — скорее всего, для безопасности на высшем уровне.

Ранее стало известно, что ситуация с визитом президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, которая выглядит неопределенной, а также нескончаемые требования украинского лидера Владимира Зеленского поставить Киеву вооружение разозлили читателей газеты Le Figaro. В публикации издания говорится, что Макрон так и не доехал до Киева, хотя после начала российской спецоперации наладил контакты с руководителями обеих стран.