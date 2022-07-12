Власти Нью-Йорка обнародовали методичку на случай ядерного удара В Нью-Йорке обнародовали методичку на случай ядерного удара по городу

Фото: Ryan Rahman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нью-Йорк, США

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка разместил на своем сайте видеоролик с рекомендациями горожанам на случай ядерного удара по городу. Жителям советуют укрыться в доме, а также закрыть окна и двери.

Хотя вероятность инцидента с ядерным оружием в Нью-Йорке или его окрестностях очень мала, важно, чтобы жители Нью-Йорка знали, как оставаться в безопасности, — пояснили в департаменте.

В ролике женщина в чёрном костюме поясняет, что не надо интересоваться, почему по городу нанесен удар, главное в такой ситуации помнить о трёх действиях. В первую очередь, укрыться в помещении подальше от окон. Закрыть двери и окна, если есть подвал — укрыться.

Если вы были на улице после взрыва, нужно немедленно очиститься, — называет она второе действие.

Для этого следует снять одежду и упаковать ее в полиэтилен. Третьим шагом, по её мнению, является дождаться сообщений о том, что опасность прошла.

Ранее стало известно, что американский политолог Ричард Беттс заявил: если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, то Североатлантический альянс окажется в тупике из-за противоречия своих целей. По его словам, НАТО захочет ограничить превосходство Москвы после такого удара, но Альянс также будет стремиться к деэскалации.