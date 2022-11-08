В Санкт-Петербурге прозвучали сирены воздушной тревоги

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В Санкт-Петербурге утром прозвучала воздушная тревога. Власти уточнили, что это штатная проверка систем оповещения, в частности его технического состояния.

Комплексная проверка проводится, чтобы оценить готовность и техническое состояние системы оповещения города, определить исправность всех используемых технических средств оповещения и каналов связи к массовому оповещению петербуржцев о чрезвычайных ситуациях, — объяснили в «Городском мониторинговом центре».

Предполагалось, что сирены будут звучать в течение получаса до 11:00. В Санкт-Петербурге в рамках проверки также задействовали телевидение и радиовещание. Известно, что в течение получаса также будут звучать электромеханические и электронные сирены, специализированные технические средства оповещения, а также устройства информирования и оповещения.

В Смольном также отмечали, что при проверке будут отработаны действия дежурных и оперативных служб для обеспечения оповещения в случае ЧС. В то же время жители Северной столицы отметили, что МЧС не всем разослала СМС с предупреждением о тестировании систем оповещения.

В июле сигналы оповещения прозвучали в Москве. Тогда столичные власти также решили проверить функционирование средств информирования населения.