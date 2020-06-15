Воспитательницу в Екатеринбурге поймали на пьянстве на тихом часу

https://static.news.ru/photo/02b31f44-af19-11ea-978e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работница детского сада в Екатеринбурге пила алкоголь на рабочем месте, пока у детей был тихий час. Инцидент произошёл в частном детском саду на улице Красных Командиров.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, о случившемся оперативным службам сообщили родители. К 08:30 в садике находились четверо детей в возрасте двух-четырёх лет. Через час ещё две женщины привели своих детей. При этом они заметили, что воспитательница пьяна. Они сразу позвонили в полицию.

Во время общения с полицейскими сотрудница призналась, что уложила воспитанников досыпать, а сама пошла на кухню пить алкоголь.

В отношении женщины составлены протоколы по статьям КоАП РФ о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории. В настоящее время проводится прокурорская проверка в отношении предпринимательницы, открывшей детсад зимой 2018 года.

Будет дана правовая оценка её действиям на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, — рассказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Она добавила, что также планируется проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований во время борьбы с распространением коронавируса, передаёт URA.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что воспитательница наказала ребёнка, заклеив ему рот скотчем в детсаду Биробиджана. Об этом мальчик сам рассказал матери, после чего родительница пожаловалась на педагога в полицию.