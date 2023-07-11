В Ульяновске восьмиклассница отравилась в гостях и умерла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмиклассница скончалась от отравления неизвестным веществом в Ульяновске, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, она находилась в компании подростков, где пили энергетики. Внезапно девушке стало плохо, ей вызвали скорую. Врачи, доставившие подростка в больницу, не смогли ее спасти. По факту отравления возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как отмечает Telegram-канал, трагедия произошла вечером 9 июля в одной из квартир на улице Победы. Рядом с девушкой в момент госпитализации лежал газовый баллончик для заправки зажигалок. Кроме того, мать погибшей девочки сообщила, что в последние дни ее дочь жаловалась на тошноту, головную боль и повышенное давление, однако не обращалась к врачам.

Ранее в Москве двухлетняя девочка съела гриб во дворе дома и получила сильнейшее отравление растительным ядом. Поздно вечером девочка гуляла вместе с мамой во дворе дома, расположенного в Хорошевском районе столицы. Когда родительница отвлеклась, малышка нашла в траве гриб, сорвала его и решила попробовать на вкус. Женщина не сразу вызвала скорую помощь — за консультацией медиков она обратилась только около 8 утра, когда дочери стало плохо. В настоящее время ребенок находится под наблюдением медиков.