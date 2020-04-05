Воробьёв: в Подмосковье нет необходимости вводить пропускной режим

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что к началу апреля запасов воды для снабжения Симферополя хватит на 3,5 месяца при отсутствии осадков. Однако губернатор не исключил ограничений водоснабжения.

На сегодняшний день запас воды в трёх основных источниках водоснабжения Симферополя — Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах — достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяца даже при условии...