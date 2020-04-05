Воробьёв: в Подмосковье нет необходимости вводить пропускной режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусом пока не требует введения в регионе пропускного режима. При этом он отметил, что если режим будет введён, всех, «кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье», обеспечат пропусками в первую очередь.
Пока ситуация не требует введения пропускного режима в Подмосковье — и надеюсь, нам не придётся прибегнуть к этим мерам, — написал Воробьёв на своей странице во «ВКонтакте».
Кроме того, он напомнил руководителям организаций с непрерывным циклом производства о мерах по обеспечению безопасности сотрудников.
Как писал NEWS.ru, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что власти Москвы решили пока не вводить пропускной режим. К этому вопросу они вернутся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима.
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