Воробьёв рассказал, какие предприятия заработают в Подмосковье с 18 мая

https://static.news.ru/photo/9b55a528-983f-11ea-909f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о частичной отмене ограничений введённых из-за распространения коронавируса. Решение об этом он принял, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, в которых указаны условия смягчения мер.

Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперёд, — написал в своих соцсетях глава Подмосковья.

С 18 мая в Московской области начнут работать промышленные предприятия, будет снято с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, возобновятся работы на объектах ЖКХ.

Ранее Роспотребнадзор распространил методические рекомендации. Согласно им смягчать введённые ограничения в регионах можно при значении коэффициента распространения инфекции ниже единицы. Этот коэффициент показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции. Также условием поэтапной отмены принятых против коронавируса мер в ведомстве обозначили проведение не менее 70 тысяч тестов на инфекцию на 100 тысяч жителей и наличие 50% свободных мест в больницах.

В Подмосковье по данным на 17 мая коэффициент распространения инфекции достиг 0,9. В больницах региона, как сообщает губернатор свободными остаются 65% коек. Кроме того, выполняется 120 тестов на 100 тысяч населения области, отметил Воробьёв.

С начала эпидемии в Московской области выявлено 27 369 заражённых COVID-19. Прирост больных за последние сутки составил 907 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 281 752 случая коронавируса, зафиксирован 2631 летальный исход. При этом коэффициент распространения коронавируса в России находится 17 мая на отметке 0,91, писал NEWS.ru.