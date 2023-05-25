Волкособа привязали тросом к машине и протащили по дороге под Красноярском

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В Дудинке Красноярского края водитель привязал волкособа к машине буксировочным тросом и протащил по дороге на глазах у местной жительницы, которая сообщила об этом в полицию, переживая за здоровье животного, сообщили в краевом МВД. Стражи порядка заявили, что мужчина «отбуксировал» питомца, чтобы уберечь людей от нападения. При этом свидетельница отмечала, что пес не вел себя агрессивно.

Северянин решил уберечь сограждан от нападения и самостоятельно, накинув на него петлю из буксировочного троса, решил «отбуксировать» пса подальше от жителей города. В автомобиль не посадил, так как пес был очень грязный, — пояснили в краевом главке МВД.

Полиция нашла хозяина волкособа и вернула ему питомца. Оказалось, что он сбежал с поводка и отправился гулять по городу. Правоохранители заверили, что здоровью животного ничто не угрожает, при этом от самого хозяина заявлений в полицию не поступало.

По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейших мерах, добавили в региональном управлении МВД.

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