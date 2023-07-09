Войска России на Сватовском направлении уничтожили танк и бронемашину ВСУ Минобороны: войска России на Сватовском направлении уничтожили танк и бронемашину ВСУ

Военные из России успешно противостояли атаке 66-й механизированной бригады украинских военных в районе Сватово, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александра Савчука. Были уничтожены танк, боевая бронемашина и два пикапа противника.

На Сватовском направлении войска группировки «Центр» успешно противостояли атаке штурмовой группы 66-й механизированной бригады украинских войск. В результате огневого контакта были уничтожены танк, бронированная боевая машина и два автомобиля типа пикап соперника, — отметил Савчук.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник, ранее заявил, что вечером 6 июля ВСУ впервые обстреляли территорию РФ из новой гаубицы «Богдана» американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Выпустили пять боеприпасов по белгородскому поселку, расположенному в 30 км от границы. По информации ресурса, минимум пять Excalibur прилетело по поселку в Белгородской области, повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. Пострадавших нет.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.