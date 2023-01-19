В Петербурге разыскивают десятки сбежавших из частей мобилизованных

Фото: vk.com/military_police_russia

После новогодних праздников в петербургские отделы полиции стали поступать поручения от военно-следственного управления Западного военного округа по розыску десятков военнослужащих, сообщает 47news. В распоряжении журналистов издания оказались документы, согласно которым против сбежавших из воинских частей мобилизованных возбудили уголовные дела по статье 337 УК РФ «Самовольное оставление части в период мобилизации».

В материале указано, что большинство побегов приходится на Выборгский район Ленобласти. Отмечается, что СК по Петербургскому гарнизону реагирует на самовольное оставление части гуманно — нарушителям пока лишь оформляют подписку о невыезде, хотя по статье № 337 им грозит срок вплоть до семи лет лишения свободы.

Согласно данным 47news, в середине декабря 2022 года в полицию Приморского района Санкт-Петербурга военное следствие направило запрос в отношении 32-летнего петербуржца Федорова. В документе указано, что контрактник покинул военную часть под Сертолово. Позже, 30 декабря он был задержан на Комендантском проспекте. Далее за ним приехал офицер Минобороны и отвез в отдел СУ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно распространяются из-за рубежа. Представитель Кремля напомнил слова главы РФ Владимира Путина об отсутствии необходимости проведения дополнительной мобилизации.