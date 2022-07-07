Военного комиссара Крыма заподозрили в освобождении от призыва за взятки

Фото: Министерство обороны РФ

Военного комиссара Крыма Юрия Лымаря, в кабинете которого идет обыск, ФСБ подозревает в получении взяток за освобождение от призыва в армию, сообщает РБК. Ранее уголовные дела о взятках открыли против трех его подчиненных.

Военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным контрразведки, военный комиссар мог отдавать незаконные распоряжения и брать за это деньги. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 (взятка) УК РФ.

По некоторым данным, по подозрению во взяточничестве под следствием сейчас находятся должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска.