Военкор заявил об активности западной разведавиации над Черным морем Военкор Котенок показал активность разведавиации США над Черным морем

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Самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint

Над западным побережьем Черного моря присутствуют два американских разведывательных самолета, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. По его данным, это самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint и противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Военкор отмечает, что это лишь два борта, которые передвигаются с включенными транспондерами. Самолеты США и Великобритании все чаще, по его словам, действуют в данной зоне (особенно вдоль южного побережья Крыма) с отключенными устройствами идентификации.

В июле заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявлял, что при поддержке подобного американского самолета-разведчика мог быть реализован удар украинских дронов по Крымскому мосту. 17 июля объект подвергся атаке двумя морскими беспилотниками. Погибли двое взрослых, травмы получила 14-летняя девочка.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что российский самолет Су-30 обстрелял украинский быстроходный военный катер вблизи острова Змеиный в акватории Черного моря. Корабль вместе с экипажем был уничтожен.

До этого авиация Черноморского флота уничтожила четыре быстроходных военных катера с десантом Вооруженных сил Украины в Черном море. На катерах находилось, по данным ведомства, до 50 бойцов ВСУ.