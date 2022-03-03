Военком Забайкалья опроверг слухи о внеплановом призыве в армию

Военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов заявил, что в данный момент внеплановый призыв в армию для участия в спецоперации в Донбассе не идёт. Он подчеркнул, что работа с призывниками ведётся в плановом порядке, весенний призыв начнётся 1 апреля, пишет «МК в Чите».

Речь не только о призывниках, но и о взрослых россиянах, находящихся в запасе или состоящих в мобилизационном людском резерве. Указаний о дополнительном призыве не поступало, — заверил Шувалов.

Комиссар напомнил, что против России ведётся информационная война, из-за этого в Сети появляется множество недостоверных фактов, в частности — о призыве в армию. По словам Шувалова, некоторых россиян даже атакуют звонками, в которых недоброжелатели сообщают о якобы гибели российских солдат на Украине.

Ранее военный комиссар Новосибирской области полковник Евгений Кудрявцев заявил, что отслужившие в армии граждане умеют стрелять из автомата Калашникова. Он подчеркнул, что научился стирать вещи только в армии, поскольку дома это делала его мама.