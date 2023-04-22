Военэксперт раскрыл, почему найденная в Белгороде бомба не взорвалась сразу Военэксперт Дандыкин: бомбы в Белгороде могли не взорваться сразу из-за срока или неполадок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бомба, обнаруженная в Белгороде 22 апреля, могла не взорваться из-за выхода из строя или из-за срока изготовления, предположил в комментарии NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что подобные боеприпасы очень опасные и то, что они разорвались сразу — очень хорошо.

Бомбу не нашли сразу, так как она могла оказаться на глубине, если это действительно так. Такое бывает — бомбы, снаряды не взрываются из-за срока изготовления или выхода из строя определенных механизмов. Хорошо, что не взорвалась. ФАБ-500 или ФАБ-250, не знаю, что это, но оба припаса очень опасные, судя по тому, что последствия, как сказал Гладков, до понедельника устранять будут, — говорит Дандыкин.

Снаряд мог оказаться на глубине семи метров, поскольку фугасные бомбы летят на очень большой скорости, а в Белгородской области почва мягкая, пояснил эксперт. Обнаружить ее получилось, благодаря работе саперов, уверен он.

Днем 22 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о планах эвакуировать жителей 17 домов из-за обнаруженной поблизости авиабомбы. Вечером 20 апреля 2023-го в Белгороде прогремел взрыв, оставивший после себя 20-метровую воронку.