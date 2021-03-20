Водитель скорой помощи устроил стрельбу во время ДТП в Москве

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе с соучастниками был задержан по делу о взяточничестве на сумму более 31 млн рублей. Взятки передавались за предоставление фармацевтической компании конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений,...