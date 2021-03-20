Водитель скорой помощи устроил стрельбу во время ДТП в Москве

https://static.news.ru/photo/122f34d4-8a2f-11eb-b713-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Водитель машины скорой помощи выстрелил из травматического пистолета в ходе дорожного конфликта, произошедшего на юге Москвы. Его оппонента госпитализировали.
На пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы произошёл конфликт между водителями ВАЗ 2115 и «Форд Транзит». В результате водитель «Форда» из травматического оружия выстрелил в оппонента, который доставлен в медучреждение, — сообщили ТАСС в ГУ МВД по Москве.
Водителя «Форда» доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По данным источника в правоохранительных органах, он является водителем скорой помощи.
Как писал NEWS.ru, водитель машины скорой помощи наехал на женщину, двигаясь задним ходом, когда пытался выехать со двора. Наезд на пешехода случился в столичном районе Кузьминки, на улице Юных Ленинцев. На кадрах видно, что машина скорой наехала на женщину, которая шла по дороге. Водитель некоторое время продолжал движение, потому как не сразу понял, что сбил человека. Транспортное средство остановилось, когда к нему подбежали очевидцы произошедшего. Как сообщили в полиции, женщина попала в так называемую слепую зону для водителя. Пострадавшую доставили в больницу, у неё ничего не сломано.