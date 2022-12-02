Водитель, едва не столкнувшийся с самолётом, не умел пользоваться рацией SHOT: водитель самосвала, едва не столкнувшегося с взлетающим самолетом в Охотске, не умел пользоваться рацией

Фото: shutterstock

Водитель самосвала, который едва не столкнулся с взлетающим самолетом АН-24 в Охотске, не умел пользоваться рацией, сообщает SHOT. По информации Telegram-канала, мужчина, сидевший за рулем транспортного средства, к тому моменту был новеньким сотрудником компании «ДТСК», обслуживающей дороги аэропорта Хабаровского края. Он признался, что никто из коллег и руководства не объяснил ему, как правильно использовать рацию.

Выяснилось, что в день ЧП водитель самосвала выполнил семь рейсов, ни разу не спросив на это разрешения у диспетчера. При этом он игнорировал шум, доносившийся из рации.

Авария в аэропорту Охотска едва не произошла 26 ноября. В грузовой автомобиль чуть было не въехало воздушное судно Ан-24. На борту самолета находились 37 человек. Из них 32 были пассажирами. Столкновение могло произойти при взлете, однако капитан вовремя заметил на взлетно-посадочной полосе грузовик.

Пилот экстренно остановил борт и не допустил столкновения. В результате инцидента никто не пострадал. Однако небольшой урон технике все же был нанесен: у самолета лопнуло шасси.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет Superjet 100 Москва — Астрахань, у которого сработал датчик о неисправности шасси. На борту находились 75 человек и члены экипажа, никто из них не пострадал.