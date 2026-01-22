Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения

Водитель умер за рулем во время движения на трассе М-10 в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водитель автомобиля Hyundai Tucson скончался во время движения по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тверской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. После этого транспортное средство наехало на металлическое барьерное ограждение.

Инцидент произошел 22 января на 112-м километре автодороги в Конаковском муниципальном округе. По предварительным данным, погибшим оказался 46-летний мужчина.

По предварительной информации сегодня, 22 января 2026 года на 112 км ФАД М-10 «Россия» Конаковского муниципального округа Тверской области 46-летний водитель, управляя а/м Hyundai Tucson, скончался во время движения, после чего транспортное средство совершило наезд на препятствие (МБО), — говорится в сообщении.

Ранее в Хасанском районе Приморья произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего туристов из Китая. Автобус столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате аварии погибли два человека — водитель транспортного средства и одна из пассажирок.

До этого три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По данным Госавтоинспекции, 42-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser.

