Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения

Водитель автомобиля Hyundai Tucson скончался во время движения по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тверской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. После этого транспортное средство наехало на металлическое барьерное ограждение.

Инцидент произошел 22 января на 112-м километре автодороги в Конаковском муниципальном округе. По предварительным данным, погибшим оказался 46-летний мужчина.

По предварительной информации сегодня, 22 января 2026 года на 112 км ФАД М-10 «Россия» Конаковского муниципального округа Тверской области 46-летний водитель, управляя а/м Hyundai Tucson, скончался во время движения, после чего транспортное средство совершило наезд на препятствие (МБО), — говорится в сообщении.

