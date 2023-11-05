Водитель BMW протаранил пять машин в Абакане и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель BMW протаранил пять машин в Абакане и скрылся с места аварии, его ищут, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, авария произошла у дома 122 на улице Чехова.

Канал выяснил, что мужчина за рулем «немки» врезался в «Ладу Гранта», после чего срикошетил еще в четыре автомобиля. Очевидцы рассказали каналу, что BMW ехала на огромной скорости, а водитель после ДТП вышел из авто, осмотрелся и сбежал, бросив машину. Пассажир «Лады» пострадал, полиция разбирается в обстоятельствах аварии.

Ранее в хуторе Кислино Курской области автомобиль «Лада Гранта» на скорости врезался в частный дом, пробил стену и повис на уровне крыши. Водитель машины погиб на месте. Спасатели спустили автомобиль на землю и эвакуировали его. Детали ДТП устанавливаются.

До этого в Новосибирске 15 автомобилей попали в ДТП из-за гололеда и снегопада. Происшествие произошло на улице Лобова в Октябрьском районе. Никто не пострадал. На кадрах видно грузовик, который развернуло поперек обледеневшей дороги. За ним практически в ряд стоят более десятка побитых автомобилей, не успевших затормозить.