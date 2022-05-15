Во Владивостоке задержали женщину, облившую краской памятник Зорге

Министерство внутренних дел Российской Федерации / Фото shutterstock.com

Во Владивостоке задержали 39-летнюю местную жительницу, которая облила красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге, сообщается на сайте Следственного комитета России. По факту случившегося следователи завели уголовное дело о вандализме. В квартире задержанной провели обыск, в ходе которого изъяли краску.

Установлена и задержана 39-летняя жительница Владивостока. В ходе расследования детально восстановлена хронология событий, в том числе маршрут её следования до и после совершения преступных деяний, — указывается в сообщении.

В рамках расследования дела назначены судебные экспертизы, сейчас допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании меры пресечения. О мотивах задержанной не сообщается.

Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года в качестве корреспондента немецких газет. Разведчик сумел пробиться на работу в посольство Германии, где получил работу в качестве пресс-атташе. Перед началом войны Зорге сумел получить точные данные о силах немецкой армии, которые будут задействованы в нападении на Советский Союз, также разведчик узнал, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило командованию перебросить советские дивизии на оборону Москвы. Зорге был арестован 18 октября 1941 года. 7 ноября 1944 года его казнили в токийской тюрьме Сугамо. В 1964 году ему было посмертно присвоено звание Героя СССР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва добивается от Токио решения вопроса с перезахоронением в России советского разведчика Рихарда Зорге, казнённого в Японии.