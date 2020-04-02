Во ФСИН опровергли слухи о вспышке заболеваемости в московских СИЗО

https://static.news.ru/photo/c6bcf77a-74b8-11ea-8b4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) опровергло заявления правозащитников о вспышке пневмонии в следственном изоляторе «Матросская тишина».

Информация, размещённая в ряде СМИ о возможной вспышке пневмонии в «Матросской тишине», не соответствует действительности, — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы ведомства.

В столичном ФСИН подчеркнули, что в настоящее время ни одного случая ОРВИ и пневмонии среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в московских СИЗО не зарегистрировано. Ведомство также сообщило о достаточном количестве медперсонала и необходимом запасе лекарственных препаратов.

Как писал NEWS.ru, все новые заключённые под стражу в Москве будут размещаться в СИЗО в Капотне. Это одна из мер против распространения коронавируса, объяснили во ФСИН. Ранее всех содержащихся там перевели в другие изоляторы города. СИЗО в Капотне может принять более 500 заключённых. Из-за пандемии коронавируса адвокатам запретили посещать столичные СИЗО. Эти учреждения перешли на казарменный режим. Свидания заключённых с родственниками там также не разрешаются. Сам персонал изоляторов теперь будет работать без выходных 14 суток.

По данным на 2 апреля, в России выявлено 2 777 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 200 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходит лечение дома, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 140 человек выписаны, 16 скончались.