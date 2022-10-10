Власти Запорожской области заявили, что Киев готовит наступление Член ВГА Запорожской области Рогов: Киев готовится наступать на регион

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Владимир Рогов

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на регион. По его словам, которые приводит РИА Новости, провокации можно ожидать уже в ближайшее время.

Помимо стягивания войск к линии фронта, сейчас массово снимаются ролики для западного потребителя с рассказами, что такое Запорожская область, как и почему она должна быть «освобождена». Это явно делается для того, чтобы выпросить еще больше оружия под свои преступные замыслы, — рассказал представитель ВГА.

Рогов также назвал возможные сроки наступления на Запорожскую область. По его мнению, активизация боевых действий может начаться в течение двух-трех недель.

Ранее Рогов заявил, что на линии фронта в Запорожской области Киев сосредоточил большое число наемников. По его словам, на украинской стороне воюют иностранцы из более чем 30 государств. Их стягивают к линии фронта, чтобы они чинили террор, подчеркнул представитель ВГА.

Сегодня ночью Рогов рассказал об ударах по местам хранения боеприпасов украинской армии в Запорожье. В ряде районов города пропало электричество.