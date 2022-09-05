Власти Тюмени отреагировали на скандал со школьницей в хиджабе Власти Тюменской области заступились за девочку, пришедшую в школу в хиджабе

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Замглавы Тюменской области извинился перед девочкой, которую не пустили в школу в хиджабе, и выразил надежду на то, что такое больше не повторится, сообщил в беседе с NEWS.ru ее отец Ибрагим Давудов. Чиновник рассказал ему, что о подобных поступках необходимо предупреждать руководство школы заранее.

Зам Губернатора сказал, что проблем с ношением платков в Тюмени и области нет. Просто необходимо о таком заранее предупреждать директора школы, чтобы не происходило подобных ситуаций. Так, что проблема на данный момент решена и надеюсь никаких косых взглядов и травли детей не будет, — поделился Давудов.

Инцидент произошел в День знаний. Ранее девочка не надевала головной убор, но в этом году ее родители решили, что дочь должна носить национальную одежду. После скандала с родителями ученицу все же пропустили на занятия. Директор школы объяснила свои действия тем, что в уставе учебного заведения прописан обязательный «светский характер» одежды учащихся.

В связи с этим отец девочки заявил в беседе с NEWS.ru, что готов обратиться в прокуратуру с жалобой на действия администрации учебного заведения. Он рассказал, что директор не стала обсуждать с ним эту проблему на месте.