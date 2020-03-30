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Жена сотрудника Белоярской АЭС в городе Заречный Свердловской области заразила коронавирусом своего супруга. Выяснилось, что вирус она подхватила от дочери, которая вернулась из США.

Как пишут журналисты «КП-Урал», сначала симптомы заболевания проявились у матери, а затем у отца девушки. При этом сама дочь не заболела коронавирусом. Супруги в настоящий момент находятся в ГКБ №...