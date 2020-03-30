Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева сообщила о введении режима самоизоляции на территории республики. Он начнёт действовать с 30 марта 2020 года.
С 30 марта 2020 года в Республике Татарстан для всех граждан старше 65 лет есть правило самоизоляции. И покидать место самоизоляции не желательно, не рекомендуется, только в случае, если есть прямая угроза жизни и здоровью. Данный режим самоизоляции распространяется на всех жителей Республики Татарстан, — заявила она.
По мнению Фазлеевой, такая мера позволит предотвратить новые случаи заражения коронавирусом.
NEWS.ru информировал ранее, что для сдерживания коронавируса достаточно всеобщей изоляции. Такую позицию высказал замдиректор центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Добавьте наши новости в избранные источники