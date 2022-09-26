В Северной Осетии создадут электронную очередь для машин на выезде в Грузию Глава Северной Осетии поручил организовать на выезде в Грузию электронную очередь для машин

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Машины на выезде в Грузию

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил организовать на выезде в Грузию электронную очередь для машин. Власти региона насчитали 3,5 тысячи автомобилей, которые ожидают проезда через КПП «Верхний Ларс». На этом пункте пропуска образовалась огромная пробка из машин. Россиянам разрешили пересекать границу пешком, чтобы разгрузить затор.

По информации властей Северной Осетии, за неделю через «Верхний Ларс» границу в обоих направлениях пересекли 37,5 тысячи машин и более 115 тысяч человек. По сравнению с прошлой неделей эти цифры выросли на 23%.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

В ответ сенатор Андрей Клишас заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России. Кроме того, депутат Госдумы Евгений Попов от партии «Единая Россия» заявил, что выступает «категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан».