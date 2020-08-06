Власти Петербурга сообщили о смягчении ограничительных мер

https://static.news.ru/photo/26c70ce8-d803-11ea-bc88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о снятии ряда ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В основном они коснутся массовых мероприятий.

В соответствии с документом работа парковых аттракционов разрешается с 8 августа 2020 года. Однако на территории развлекательного центра будет необходимо использовать маски и респираторы. Снимать их можно будет только на аттракционе. Число посетителей не должно превышать 50% от его предельной заполняемости. Также власти города разрешили проведение уличных, спортивных, зрелищных и культурных мероприятий.

Помимо этого, в постановлении уточнили условия для работы торговых центров и торгово-развлекательных центров.

Ранее ряд ограничений в северной столице был снят 15 июня 2020 года. В Петербурге возобновили работу мебельные магазины, парикмахерские, фотоателье и бани. Жителям города открыли доступ к библиотекам и научным учреждениям. Вновь стали доступны услуги каршеринга. Закрытыми остались лишь салоны красоты.

NEWS.ru писал, что 27 июля власти города сняли ограничения на работу заведений общественного питания, введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции.