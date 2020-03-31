https://static.news.ru/photo/84e61be8-733b-11ea-9c1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

На территории Новосибирской области региональные власти во вторник, 31 марта, ввели режим самоизоляции для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

По его словам, режим самоизоляции вступит в силу с 20:00 по местному времени (16:00 мск). Травников сделал соответствующее заявление на внеочередном заседании правительства региона.

Также в ходе заседания власти Новосибирской области приняли решение о выделении 32 млн рублей региональном Минздраву на покупку средств индивидуальной защиты, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, половина субъектов РФ ввелина своих территориях ограничительные меры из-за коронавируса по примеру столичного региона.

Среди них: Санкт-Петербург, Приморский край и Забайкальский край, республики Коми, Марий Эл, Мордовия, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Тува, и Ленинградская, Магаданская, Новосибирская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Новгородская, Мурманская, Свердловская, Курская, Липецкая, Рязанская, Нижегородская, Саратовская, Ульяновская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Сахалинская, Челябинская и Владимирская области.