Власти Марий Эл запретили использование беспилотников Глава Марий Эл Зайцев подписал указ о запрете на использование беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Марий Эл Юрий Зайцев подписал указ о запрете на использование беспилотных летательных аппаратов, следует из документа, опубликованного на сайте главы республики. Ограничения устанавливаются до снятия режима базовой готовности, введенного в регионе.

Запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Марий Эл за исключением использования территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и органами местного самоуправления, — следует из текста указа.

Ранее запрет на подъем в воздух беспилотных воздушных судов ввело правительство Нижегородской области. В администрации региона пояснили, что введение соответствующих ограничений связано с усилением охраны общественного порядка и безопасности в рамках режима базовой готовности.

Кроме того, беспилотники запретили и в Рязанской области. Введение таких мер связано с действием режима повышенной готовности, который установлен с 19 октября 2022 года указом президента России Владимира Путина.