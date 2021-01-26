Власти Ленобласти отреагировали на слова отрицавшего холокост профессора

https://static.news.ru/photo/e1305b12-6006-11eb-89d9-fa163e074e61_660.jpg Освенцим Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

В правительстве Ленинградской области прокомментировали заявление профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева, который усомнился в существовании холокоста. Там заявили, что это было частное мнение учёного.

Частное мнение на тему Холокоста было высказано профессором в ходе вебинара, организованного для педагогов по теме «Подготовка уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица», — говорится в Telegram-канале властей региона.

При этом в ходе дискуссии участники обсуждения выразили несогласие с позицией докладчика. В региональном правительстве отметили, что при приглашении лекторов Ленинградский институт развития образования не практикует предварительную цензуру выступлений и опирается на образование, квалификацию и опыт педагогической работы спикеров.

Вебинар для учителей прошёл накануне Дня памяти жертв холокоста 27 января. В ходе своего выступления Матвеев заявил, что «холокоста не было», газ нацисты использовали для дезинфекции помещений, а топлива для сжигания людей у немцев не хватало. По мнению профессора, этот «миф» распространяется из-за выгоды для Израиля, поддержки еврейских общин США и «иммунитета евреев против критики». Он призвал учителей рассказывать об этом школьникам, передаёт «Росбалт».

Доцент Матвеев является полковником в отставке и имеет стаж педагогической работы более 30 лет. У него есть научные степени доктора технических наук, кандидата экономических наук и доктора философии, он член Академии военных наук и Академии геополитических проблем. В университете профессор преподаёт студентам такие предметы, как внешняя политика стран Северной Европы, основы международной безопасности, международный терроризм и мировое сообщество, международные конфликты в XXI веке.

В современной научной литературе словом «холокост» обозначают политику нацистской Германии по целенаправленному геноциду евреев в 1993–1945 годах. Жертвами преступлений, совершённых в рамках этой политики, стали шесть миллионов человек. Крупнейшим лагерем смерти, где убивали евреев, был расположенный на территории Польши Освенцим, освобождённый Красной армией в 1945 году.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Берлине приговорил к одному году тюремного заключения 92-летнюю Урсулу Хавербек, которая только в октябре освободилась из мест лишения свободы после отбытия двухлетнего срока за отрицание холокоста.