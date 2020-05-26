Власти Крыма спрогнозировали снижение цен на отдых в регионе

Начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева заявила о вероятном снижении цен на отдых в Крыму.
Я думаю, что любой предприниматель должен подстраиваться под конъюнктуру рынка. В любом случае, цены будут снижаться, —
цитируетеё РИА Новости.
По словам Артемьевой, в этом сезоне не будет туристов с крупными суммами. Бизнесу необходимо подстроиться под изменения.
На сегодняшний день в России коронавирус диагностирован у 362 342 человек. От болезни выздоровели 131 129 пациентов. Скончались 3 807 человек.
Как сообщал NEWS.ru, ранее в Крыму задумались о снятии введённых из-за коронавируса ограничений.
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