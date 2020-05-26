Власти Крыма спрогнозировали снижение цен на отдых в регионе

https://static.news.ru/photo/651c3a38-9f94-11ea-b1a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева заявила о вероятном снижении цен на отдых в Крыму.

Я думаю, что любой предприниматель должен подстраиваться под конъюнктуру рынка. В любом случае, цены будут снижаться, — цитирует её РИА Новости.

По словам Артемьевой, в этом сезоне не будет туристов с крупными суммами. Бизнесу необходимо подстроиться под изменения.

На сегодняшний день в России коронавирус диагностирован у 362 342 человек. От болезни выздоровели 131 129 пациентов. Скончались 3 807 человек.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в Крыму задумались о снятии введённых из-за коронавируса ограничений.