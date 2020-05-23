В Крыму задумались о снятии введённых из-за коронавируса ограничений

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Объёмы тестирования на коронавирусную инфекцию в Крыму достигли показателей, которые позволяют региону приступить к первому этапу снятия ограничений, введённых из-за распространения COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

По её словам, в данное время за сутки в Крыму проводятся 73 обследования на сто тысяч населения, тогда как нормативный показатель составляет 70 тестов. Пеньковская отметила, что среди заражённых около 40% людей трудоспособного возраста от 18 до 49 лет.

Руководитель ведомства напомнила о важности соблюдения карантинных мер, масочного режима и социального дистанцирования.

Ранее NEWS.ru писал, что крымские власти готовятся к открытию санаториев и гостиниц. План действий разрабатывается Роспотребнадзором и согласовывается с федеральными органами власти. Ограничительные меры по работе туристической сферы могут быть сняты в Крыму после 15 июня.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,3 млн человек, погибли свыше 342 тысяч, выздоровели более 2 млн.

В России на 24 мая — 344 481 инфицированный (+8599 за последние сутки), 113 299 выздоровели (+5363 за последние сутки), умер 3541 человек (+153 за последние сутки). В Москве — 163 913 (+2516 за последние сутки) заразившихся, 49 840 выздоровели (+2427 за последние сутки), 1993 умерли (+59 за последние сутки).