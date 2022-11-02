Власти Крыма решили национализировать имущество украинских бизнесменов

Фото: shutterstock

Власти Крыма решили национализировать имущество украинских бизнесменов, которые имеют отношение к Киеву, сообщил глава парламента полуострова Владимир Константинов в своем Telegram-канале. По словам руководителя законодательного органа, собственностью Крыма становятся 130 объектов. Они относятся к компании «РусЛайн Ко», Бахчисарайскому комбинату «Стройиндустрия», а также к судостроительному заводу «Залив».

Для нас эта мера — акт справедливости. Мы не можем позволить, чтобы на нашей территории зарабатывали пособники украинского нацистского режима, — сказал Константинов.

Глава парламента считает, что было бы гораздо справедливее отдать недвижимость тем, кто принимает непосредственное участие в специальной военной операции. Константинов добавил, что перечень объектов будет пополняться.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с Украиной, в их числе бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив». Он добавил, что трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. По его словам, конкретный перечень объектов, подлежащих национализации, составлен по итогам работы специальной антитеррористической комиссии.